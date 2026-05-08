मिरा भाईंदरमध्ये ९७.५५ टक्के निकाल

६७ शाळांचा १०० टक्के निकाल
भाईंदर, ता. ८ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरमधील ६७ शाळांचा निकाल १०० टक्के लागला आहे. यंदा विद्यार्थिनींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक असून दहावीचा निकाल ९७.५५ टक्के लागला आहे.
शहरातील १५३ शाळांमधील १०,२१९ परीक्षार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी ५,१३४ विद्यार्थी, ४,८३५ विद्यार्थिनी उत्तीर्ण झाले आहेत. विद्यार्थिनींची टक्केवारी ९८.३५ आहे. तर विद्यार्थी उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण ९६.८१ आहे. विशेष श्रेणीत ४,३१०, प्रथम वर्गात ३,२१७, द्वितीय वर्गात १,८०६, पास श्रेणीत ६३६ परीक्षार्थी आहेत.
