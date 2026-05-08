दिघा विभागात अधिकाऱ्यांची कमतरता
पूर्णवेळ सहाय्यक आयुक्त नसल्याने कामकाज विस्कळित
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या दिघा विभाग कार्यालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा झाला असून, त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या कामांवर होत आहे. विशेष म्हणजे विभागाला पूर्णवेळ सहाय्यक आयुक्त उपलब्ध नसल्याने प्रशासनातील सातत्य खंडित झाले आहे. सध्या या पदाची अतिरिक्त जबाबदारी तुर्भे विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रबोधन मवाडे यांच्याकडे आहे.
गेल्या वर्षभरात तीन सहाय्यक आयुक्तांची नेमणूक होऊनही त्यांच्या बदल्यांमुळे कामकाजात स्थिरता राहिली नाही. अतिक्रमण, घनकचरा व इतर विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढला आहे. त्यामुळे नागरिक व लोकप्रतिनिधींना वारंवार कार्यालयात जावे लागत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
नगरसेविका श्वेता काळे यांनी या समस्येकडे लक्ष वेधत, पूर्णवेळ सहाय्यक आयुक्त व आवश्यक कर्मचारी तत्काळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
चौकट :
निर्णय प्रक्रियेला विलंब
दिघा विभाग कार्यालयात गेल्या वर्षभरात तीन सहाय्यक आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली. मात्र, तिघांच्याही अल्पावधीत बदल्या झाल्याने विभागात प्रशासकीय सातत्य राहिले नाही. परिणामी महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेला विलंब होत असून, विविध कामांवर परिणाम होत आहे. सध्या प्रभारी पद्धतीने कामकाज सुरू असल्याने स्थानिक समस्यांवर तातडीने निर्णय घेणे कठीण ठरत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी वाढत असून, विभागाला कायमस्वरूपी, पूर्णवेळ सहाय्यक आयुक्त नेमण्याची मागणी जोर धरत आहे.
