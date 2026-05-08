पनवेल, ता. ८ (वार्ताहर) : पनवेल शहर पोलिसांनी अवघ्या सहा तासांत दीड कोटींच्या चोरीचा उलगडा करत तीन संशयितांना अटक केली आहे. तसेच चोरीस गेलेला सर्व मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. कंपनीत पर्यवेक्षक म्हणून कामाला असलेला विजयकुमार बाबूलाल वर्मा यानेच इतर संशयितांना चोरी करण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचे व चोरीच्या बदल्यात त्याने त्यांच्याकडून १० लाख रुपये घेतल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी दहा लाखांची रक्कमसुद्धा जप्त केली आहे.
टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनीने रेल्वे पुलाच्या बांधकामाचे कंत्राट घेतले असून त्यासाठी लागणारे साहित्य कंपनीने पनवेल येथील करंजाडे सेक्टर एकमधील रेल्वेच्या जागेत ठेवले होते. याच ठिकाणावरून चोरट्यांनी २८ एप्रिलला दीड कोटींचे साहित्य चोरून नेले होते. याबाबत पनवेल शहर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर विशेष पथके तयार केली. तांत्रिक तपास, गुप्त माहिती आणि स्थानिक पातळीवरील चौकशीच्या आधारे पोलिसांनी अवघ्या सहा तासांत तीन संशयितांना अटक केली. तसेच चोरीस गेलेला सर्व मुद्देमाल त्यांच्याकडून हस्तगत केला. या प्रकरणातील मुख्य संशयित विजयकुमार हा संबंधित कंपनीत सुपरवायझर म्हणून कार्यरत होता. त्यानेच अन्य आरोपींना चोरी करण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचे तसेच चोरीच्या बदल्यात त्याने आरोपींकडून १० लाख रुपये घेतले होते.
