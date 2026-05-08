लोकरंगनायक’ पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ

मंगळवारी ‘लोकरंगनायक’ पुस्तकाचे प्रकाशन
मुंबई, ता. ८ : ‘ग्रंथाली’ प्रकाशित लोकसाहित्य आणि लोककला यांचे ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. डॉ प्रकाश खांडगे यांच्या ‘लोकरंगनायक’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मंगळवारी (ता. १२) पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मिनी थिएटरमध्ये दुपारी साडेचार वाजता होणार आहे. पुस्तकाचे प्रकाशन विधान परिषदेचे माजी सदस्य, संतसाहित्य आणि लोकसाहित्याचे अभ्यासक उल्हास पवार यांच्या हस्ते होणार असून, प्रमुख पाहुणे म्हणून पद्मश्री प्रा. वामन केंद्रे, नाटककार-लेखक अभिराम भडकमकर, तमाशासम्राट पद्मश्री रघुवीर खेडकर आणि लावणीसम्राज्ञी राजश्री काळे-नगरकर उपस्थित राहणार आहेत.
‘लोकरंगनायक’ या पुस्तकात गोंधळमहर्षी राजाराम भाऊ कदम, पद्मश्री शाहीर साबळे, ह.भ.प. रामदासबाबा मनसुख, शाहीर आत्माराम पाटील, शाहीर विठ्ठल उमप, तमाशासम्राट दत्तोबा तांबे, शिरोलीकर शाहीर बापूराव विभूते, वगसम्राट दादू इंदुरीकर, तमाशासम्राट रघुवीर खेडकर, हरिभक्तपरायण डॉ. रामचंद्र देखणे, पद्मश्री परशुराम गंगावणे, लोककलांचे अभ्यासक नाटककार-गीतकार अशोक परांजपे, तमाशातील विनोदाची जोडगोळी काळू-बाळू या गाजलेल्या लोककलावंतांचे चरित्र आणि प्रा. डॉ. प्रकाश खांडगे यांच्याबरोबरचे त्यांचे अनुभव शब्दबद्ध करण्यात आले आहे, असे कार्यक्रम संयोजक धनश्री धारप यांनी सांगितले.
