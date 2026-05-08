संजय राऊतांच्या सुटकेला आव्हान
मेधा सोमय्या यांची अब्रुनुकसानप्रकरणी नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : माजी खासदार किरीट सोमय्यांच्या पत्नी मेधा यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात खासदार संजय राऊत यांच्या निर्दोष सुटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेची दखल घेऊन शुक्रवारी (ता. ८) राऊत यांना न्यायालयाने नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
सत्र न्यायालयाने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दंडाधिकाऱ्यांचा निकाल रद्द करून संजय राऊत यांची निर्दोष सुटका केली होती. त्या आदेशाला मेधा यांनी आव्हान दिले आहे. त्यावर न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने राऊत यांना नोटीस बजावली आणि सुनावणी १८ जूनला सूचिबद्ध केली. मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या काही सार्वजनिक शौचालयांच्या बांधकाम आणि देखभालीच्या शंभर कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात मेधा सोमय्या गुंतल्याचा आरोप करणारे वृत्त १५ व १६ एप्रिल २०२२ मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर मेधा यांनी राऊतांविरुद्ध मानहानीची तक्रार केली होती. हे वृत्त वाचून आपल्याला धक्का बसल्याचे म्हटले होते. राऊतांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केलेली वक्तव्ये ही बदनामीकारक आणि सर्वसामान्यांच्या नजरेत आपली बदनामी करणारी असल्याचा दावाही मेधा यांनी केला होता. त्याची दखल घेऊन दंडाधिकारी न्यायालयाने राऊतांना दोषी ठरवून १५ दिवसांची शिक्षा सुनावली; मात्र निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी राऊत यांना सुनावलेली शिक्षा ३० दिवसांसाठी स्थगित ठेवून त्यांना जामीनही मंजूर केला होता. त्यानंतर, राऊत यांनी शिक्षेविरोधात सत्र न्यायालयात केलेले अपील न्यायालयाने योग्य ठरवले व त्यांची पुराव्यांअभावी बदनामीच्या आरोपांतून निर्दोष सुटका केली. त्या निर्णयाला सोमय्यांनी आव्हान दिले आहे.
निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा
सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा आणि बेकायदा असल्याचा दावा मेधा सोमय्या यांनी याचिकेत केला आहे. राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर आपल्यासह पतीविरुद्ध निराधार व मानहानीकारक आरोप केल्याचे म्हटले आहे.
