मुंबईत विजेची मागणी ४,३२९ मेगावॉटवर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : राज्यातील तापमानाचा पारा वाढल्याने विजेच्या मागणीतही रेकाॅर्डब्रेक वाढ झाली आहे. मुंबईत आज दुपारी तीनच्या सुमारास तब्बल ४,३२९ मेगावाॅट एवढी विजेची मागणी नोंदवली गेली. उकाड्यामुळे एसी, पुंखे, कुलरचा वापर वाढल्याने मुंबईत विजेच्या मागणीत कमालीची वाढ झाल्याचे दिसत आहे. मुंबईत २२ मे २०२४ रोजी सर्वाधिक ४,३०६ मेगावॉट विजेची मागणी नोंदली होती, तो टप्पा आज ओलांडला आहे.
वाढलेल्या तापमानाचा पारा आणि उकाड्यामुळे मुंबईकर सध्या घामाघूम होत आहेत. त्यामुळे गारव्यासाठी एसी, पंखे, कुलरचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. तसेच कार्पोरेट कार्यालयातील मोठ्या क्षमतेचे एसी वातानुकूलित यंत्र) असल्याने आणि झोपडपट्ट्यांमध्येही एसीचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे मुंबईच्या विजेच्या मागणीचा आलेख चढता असून, आज विक्रमी ४,३२९ मेगावाॅट एवढी मागणी नोंदली आहे. दरम्यान, महावितरणकडून २५ ते २६ हजार मेगावाॅट एवढी मागणी नोंदली आहे.
८० टक्के वीज मुंबईबाहेरून
मुंबईत आज ४,३२९ एवढी विक्रमी मागणी नोंदली असून, ती पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ८० टक्के वीज राज्यभरातून आणली गेली. यामध्ये मुंबईत वीज निर्मिती करणाऱ्या टाटा पाॅवरकडून ६०० मेगावाॅट तर अदाणी इलेक्ट्रिसिटीच्या डहाणू वीज केंद्रातून सुमारे ३०० मेगावाॅट अशी एकूण ९०० मेगावाॅट वीज मुंबई आणि परिसरातून उपलब्ध झाली आहे, तर उर्वरित ३,४०० मेगावाॅटहून अधिक वीज मुंबईबाहेरून राज्यातून आणली आहे.
