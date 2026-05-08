बकरी ईद सणासाठी देवनार पशुवधगृह सज्ज
पालिकेने पुरविल्या नागरी सुविधा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः बकरी ईद सणानिमित्त देवनार पशुवधगृहात विविध प्रकारच्या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी पालिका प्रशासन सज्ज आहे.
सीसीटीव्हीद्वारे नियंत्रण, सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक, वाहनतळ, उपाहारगृह, घनकचरा व्यवस्थापन, सुरक्षा, आरोग्य, कीटकनाशक, तक्रार निवारण कक्ष आदी सुविधा पालिकेने पशुवधगृहात पुरविल्या आहेत. १७ ते ३० मे २०२६ या कालावधीत देवनार पशुवधगृह येथे म्हैसवर्गीय प्राणी आणि बकऱ्यांच्या बाजाराचे आयोजन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिली आहे. येत्या २८ ते ३० मे दरम्यान पालिका क्षेत्रात एकूण १०९ ठिकाणी धार्मिक पशुवधासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी किंवा इतर ठिकाणी धार्मिक पशुवध करावयाचा असल्यास त्याच्या परवानगीकरिता अर्ज करण्यासाठी पालिकेच्या वतीने यंदा MyBMC मोबाइल ॲप्लिकेशनमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी नागरिकांना ॲपवर नोंदणी करावी लागेल. तसेच धार्मिक पशुवधासाठी म्हैसवर्गीय प्राणी व बकरे आयात परवाना तसेच ‘स्लॉट बुकिंग’साठी https://www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन व्यवस्था करण्यात आली आहे. धार्मिक पशुवध धोरणानुसार, म्हैसवर्गीय प्राण्यांचा धार्मिक वध हा केवळ देवनार पशुवधगृहातच करणे बंधनकारक आहे, असेही पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी सांगितले.
मदतसेवा क्रमांक
नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण तसेच आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियंत्रण कक्ष कार्यरत करण्यात येणार आहे. नागरिकांना त्वरित सहाय्य मिळविण्यासाठी ९०७६०००४८१, ९०७६०००४८२, ९०७६०००४८३, ९०७६०००४८४ हे समर्पित मदतसेवा क्रमांक उपलब्ध केले जातील.
