नामुष्कीनंतर महायुती सावध
‘त्या’ प्रस्तावाला सभागृहाची अखेर मंजुरी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः वडाळ्यातील गृहनिर्माण संस्थेचा प्रस्ताव संख्याबळाअभावी सभागृहात नामंजूर झाल्याने सत्ताधाऱ्यांवर नामुष्की ओढवली होती. तो प्रस्ताव आज सभागृहात बहुमताने मंजूर झाला. यात भाजप महायुतीला ११२, तर विरोधकांना ७९ मते मिळाली. महायुतीने आज प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून आले.
वडाळा गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव ३० एप्रिलला नामंजूर करण्याची नामुष्की ओढवली होती. याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आणि महापालिकेतील वरिष्ठ नेत्यांची कानउघाडणी केली होती. शुक्रवारी महापालिका सभागृहात नियमित कामकाज म्हणून वडाळा गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला. कोणताही धोका नको, यासाठी भाजपने नगरसेवकांना अगोदरच व्हीप काढला होता. त्यामुळे सर्व सत्ताधारी नगरसेवक सभागृहात उपस्थित होते. अखेर या प्रस्तावाला पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळाली. सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने ११२ मते पडली. तर विरोधकांच्या बाजूने ७९ मते पडली. त्यामुळे प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाल्याचे महापौर यांनी जाहीर केले.
...तरीही नगरसेवक गैरहजर
पालिकेमध्ये २२७ नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार आहे; परंतु भाजपच्या नगरसेविका केरकर यांचे निधन झाल्यामुळे सभागृहात २२६ नगरसेवक आहेत. या सत्ताधारी भाजप शिवसेनेचे १२१, तर विरोधकांचे १०५ नगरसेवक आहेत; पण मतदान प्रक्रियेच्या वेळी सत्ताधारी पक्षाचे नऊ नगरसेवक व विरोधकांचे २६ नगरसेवक अनुपस्थित होते.
