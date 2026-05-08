इंद्राणीच्या परदेशगमनाला न्यायालयाचा नकार
शीना बोरा हत्येप्रकरणी विशेष न्यायालयाने अर्ज फेटाळला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : शीना बोरा हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि शीनाची आई इंद्राणी मुखर्जीला स्पेन आणि युनायटेड किंगड्म (यूके) येथे दोन आठवड्यांच्या परदेश प्रवासाची परवानगी देण्यास विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ८) नकार दिला. इंद्राणी पळून जाण्याचा धोका असल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळता येत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
शीनाच्या हत्येचा खटला अत्यंत महत्त्वाच्या आणि अंतिम टप्प्यावर पोहोचला आहे; तसेच तो नजीकच्या काळातच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यातच तपासणीसाठी आता केवळ मोजकेच साक्षीदार उरले आहेत. मुळात, इंद्राणी याप्रकरणी मुख्य आरोपी असून तिच्यावरील गंभीर गुन्ह्यांच्या संदर्भात खटला सुरू आहे. त्यातच तिच्याकडे यूकेचे नागरिकत्त्व असून, तिची यूके आणि स्पेनमध्ये स्थावर मालमत्ता आहे. त्यामुळे, ती पळून जाण्याचा धोका आहे, अशी सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेली भीती पूर्णपणे नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण विशेष न्यायाधीश जे. पी. दरेकर यांनी इंद्राणीची मागणी फेटाळताना स्पष्ट केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मुखर्जीला खटल्यास विलंब झाल्यास प्रवासासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली होती, तरीही उच्च न्यायालयाने २०२४ पासून भारतात राहूनच आपल्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आपण कोणते प्रयत्न केले, हे स्पष्ट करण्यात त्या अपयशी ठरल्याचे न्या. दरेकर यांनी नमूद केले. तसेच इंद्राणींनी आपल्या उदरनिर्वाहासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. तर दुसरीकडे, परदेश प्रवासाची परवानगी मिळवण्यासाठी त्यांनी न्यायालयात दोन लाख रुपये जमा केल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यामुळे सर्व तथ्ये, परिस्थिती आणि खटल्याची सद्यःस्थिती विचारात घेता, हा अर्ज फेटाळण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
आर्थिक अडचण
इंद्राणी मुखर्जीने परदेश प्रवासासाठी नव्याने अर्ज केला होता. त्यानुसार, यूके आणि स्पेनमधील तिची बँक खाती दहा वर्षांपासून ‘निष्क्रिय’ अवस्थेत असल्याने तिला तीव्र आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यामुळे आपल्याला परदेशात जाणे आवश्यक असून आपल्या अर्जाकडे अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य परिस्थिती म्हणून तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी इंद्राणीने अर्जात केली होती.
