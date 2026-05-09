भिवंडीत दोन अल्पवयीन मुली बेपत्ता
भिवंडी, ता. ९ (वार्ताहर) : शहरातील दोन वेगवेगळ्या भागांतून दोन अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये अज्ञात व्यक्तींविरोधात अपहरणाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, पोलिसांकडून मुलींचा शोध सुरू आहे. पहिली घटना शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील नवी वस्ती परिसरात घडली. येथील १७ वर्षीय मुलगी ३ मे रोजी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घरातून कोणालाही काही न सांगता बाहेर पडली. मात्र, त्यानंतर ती घरी परतली नाही. कुटुंबीयांनी सर्वत्र शोध घेतल्यानंतरही तिचा काहीच मागमूस न लागल्याने कोणीतरी फूस लावून तिला पळवून नेल्याच्या संशयावरून शहर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुसरी घटना कोनगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील रांजनोली परिसरात घडली. येथील १५ वर्षीय मुलगी ५ मे रोजी सकाळी ८ वाजता घरातून बाहेर पडली होती; मात्र रात्री उशिरापर्यंत ती घरी परतली नसल्याने कुटुंबीयांनी पोलिसांत धाव घेतली. त्यांच्या तक्रारीवरून कोनगाव पोलिस ठाण्यात अज्ञात इसमाविरोधात अपहरणाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
