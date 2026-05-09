काँक्रीट मिक्सरच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू
नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर) : नवी मुंबईतील तुर्भे एमआयडीसी परिसरात भरधाव काँक्रीट मिक्सरच्या धडकेत एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी दुपारी घडली. एव्हरेस्ट कंपनीसमोर झालेल्या या अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून फरार झाला होता; मात्र तुर्भे पोलिसांनी त्याला नंतर ताब्यात घेतले. या अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव सुरेश बसुराज कोरे (वय २७) असे असून, तो तुर्भे एमआयडीसीतील रिकोंडा क्वारी परिसरात राहत होता. शुक्रवारी दुपारी सुमारे १२ वाजण्याच्या सुमारास सुरेश हा कंपनीत कामासाठी पायी जात होता. त्या वेळी गणपती पाडा येथून एलपी ब्रिजच्या दिशेने जाणाऱ्या काँक्रीट मिक्सर (एमएच ४३ सीके १७५८) चालकाने भरधाव आणि निष्काळजीने वाहन चालवत त्याला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर सुरेश रस्त्यावर पडला आणि मिक्सरचे चाक त्याच्या अंगावरून गेल्याने तो गंभीर जखमी झाला. यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
