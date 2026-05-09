मुंब्र्यात इमारतीच्या सज्जाचे प्लास्टर कोसळले
ठाणे : मुंब्रा परिसरातील झिकरा महल या सात मजली इमारतीच्या तळमजल्यावरील सज्जाचे प्लास्टर अचानक कोसळल्याची घटना शनिवारी मध्यरात्री घडली. मुंब्रा येथील सेंट बॉक्सो शाळेच्या मागील हशमत पार्क परिसरातील झिकरा महल या तळ अधिक सात मजली इमारतीच्या तळमजल्यावरील सज्जाचे प्लास्टर अचानक पडले आहे, अशी माहिती नगरसेवक राजू अन्सारी यांनी ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला दिली. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. या दुर्घटनेत आयेशा शब्बीर अली खान (२६) ही तरुणी जखमी झाली असून, तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
