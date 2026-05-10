अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शन केंद्र

अकरावी प्रवेशातील अडचणींवर मात
पालघर जिल्हा प्रशासनाचे मार्गदर्शन केंद्र सुरू
पालघर, ता. १० (बातमीदार) ः राज्यात अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात येणार आहे. या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना तांत्रिक सहाय्य मिळावे, यासाठी पालघर जिल्ह्यात मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. पालघर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
अकरावी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांना अर्ज भरणे, नोंदणी करणे, पसंतीक्रम भरणे, कागदपत्रे अपलोड करणे तसेच तांत्रिक अडचणी सोडविण्याचे मार्गदर्शन केंद्रावर मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि विद्यार्थीकेंद्रित व्हावी, यासाठी शिक्षण विभागाने ही सुविधा सुरू केली आहे.
पालघर जिल्ह्यासाठी यशवंत चाफेकर ज्युनियर कॉलेज, टेंभोडे, पालघर येथे मार्गदर्शन केंद्र निश्चित करण्यात आले आहे. या केंद्रासाठी उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) चतुर पाटील व माधव मते यांची संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
संपर्काचे आवाहन
राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार अकरावी प्रवेश प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील अडचणी, शंका किंवा तांत्रिक समस्यांसाठी मार्गदर्शन केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
