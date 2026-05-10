दादर स्थानकालगतची कचरा कुंडी हलवली
धारावी, ता. १० (बातमीदार) : दादर स्थानक येथे फलाट क्रमांक १२ वरून परळ दिशेकडे जाणाऱ्या प्रवेशद्वाराजवळ ठेवण्यात आलेली कचरा कुंडी अखेर हलवण्यात आली आहे. ‘सकाळ’च्या शुक्रवारच्या (ता. ८) अंकात याबाबत वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. याची दखल घेत रेल्वे प्रशासनाने तातडीने साफसफाई मोहीम राबवत कचरा कुंडी हटवली.
प्रवेशद्वाराजवळील कचऱ्याचे डबे ओसंडून वाहत असल्याने परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली होती. त्यामुळे स्थानकात ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना नाकाला रुमाल लावून प्रवास करावा लागत होता. या प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली होती. याच परिसरात रेल्वे युनियन कार्यालय तसेच दादर लोहमार्ग पोलिस ठाणे असल्याने तेथील कर्मचाऱ्यांनाही दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत होता. यापुढेही स्वच्छता राखली जाईल, अशी माहिती दादर स्थानकाचे स्थानक प्रबंधक देवमनी रा. तिवारी यांनी दिली.