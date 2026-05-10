समाधान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
कर्जत (बातमीदार) : ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला व विद्यार्थ्यांच्या महसूल विभागाशी संबंधित अडचणी जागेवर सोडविण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिराला’ कर्जतकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. महसूल प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या हेतूने हे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. कर्जत शहरातील रॉयल गार्डन सभागृहात शिबिराच्या उद्घाटन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. नगराध्यक्ष पुष्पा दगडे यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. या वेळी तहसीलदार डॉ. धनंजय जाधव, सभापती नमिता घारे, उपसभापती चित्रा ठाकरे, पंचायत समिती सदस्या सुषमा पवाळी, भूमी अभिलेख अधीक्षक नितीन अटाळे, उपनगराध्यक्ष संतोष पाटील तसेच नगरसेवक महेंद्र चंदन, अशोक राऊत, कुमेश मोरे, सुचिता खोत, नेहा शिंदे, अंजली कडू, मनोज खेडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. सातबारा उताऱ्यांतील अडचणी, विविध प्रकारचे दाखले, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे, नवीन आधारकार्ड, आधारमधील दुरुस्त्या, रेशनकार्डमधील बदल तसेच आदिवासी बांधवांच्या समस्यांवर विशेष भर देण्यात आल्याची माहितीही मान्यवरांनी दिली.
