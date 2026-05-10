अंधेरी-जोगेश्वरीतील अनेक शाळांचा दहावीचा निकाल शंभर टक्के
जोगेश्वरी, ता. १० (बातमीदार) : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून, अंधेरी-जोगेश्वरी परिसरातील अनेक शाळांनी शंभर टक्के निकालाची परंपरा कायम राखली आहे. अंधेरी पूर्व येथील श्री नागरदास डी. बी. भुता हायस्कूलमधील २२३ विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. या सर्व विद्यार्थ्यांनी यश मिळवत शाळेचा निकाल १०० टक्के लागला. तसेच महाकाली केव्हज रोड येथील कनोसा हायस्कूलमधील १६४ विद्यार्थीही शंभर टक्के उत्तीर्ण झाले. श्री सत्य साई माध्यमिक विद्यामंदिरच्या विद्यार्थ्यांनीही उल्लेखनीय यश संपादन केले.
डिव्हाईन चाइल्ड हायस्कूलमधील २४५ विद्यार्थी, आय. ई. एस. माध्यमिक शाळा, मरोळ येथील ४४ विद्यार्थी तसेच गुरुनानक इंग्रजी हायस्कूलमधील ४५ विद्यार्थ्यांनीही यश मिळवले. अंधेरी परिसरातील श्री गौरीशंकर केडिया इंग्लिश स्कूलमधील ११७ विद्यार्थी तसेच चकाला येथील बॉम्बे केंब्रिज शाळेतील ८८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.
जोगेश्वरी पूर्व परिसरातही यशाची परंपरा कायम राहिली असून, बालविकास विद्यामंदिर माध्यमिक शाळेतील ९८, प्रेमनगर येथील स्वामी विवेकानंद हायस्कूलमधील ७५ तसेच इन्फंट जेझस हायस्कूलमधील १२६ विद्यार्थी यशस्वी झाले.
निकाल जाहीर होताच शाळांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचे तसेच शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाचे कौतुक केले.
