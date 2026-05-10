मुलुंडमधील शाळांचा १०० टक्के निकाल
मुलुंड, ता. १० (बातमीदार) ः दहावीच्या निकालात मुलुंड, भांडुप आणि कांजूर परिसरातील विविध शाळांनी उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. भांडुप पश्चिम येथील सिद्धिविनायक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित राजारामशेठ विद्यालयाने १०० टक्के निकालाची परंपरा कायम राखली असून, तन्वी भिंगे हिने ८३.२० टक्के गुणांसह प्रथम क्रमांक मिळवला. सिद्धिविनायक इंग्लिश मीडियम स्कूलचा निकाल ९४ टक्के लागला असून, संजीव पंडित याने ९१.६० टक्के गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले.
मुलुंड येथील सौ. लक्ष्मीबाई इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये ईशा सोनावणे हिने १०० टक्के गुण मिळवत प्रथम क्रमांक मिळवला, तर आयुष मेहता याने ९९.२० टक्के गुणांसह द्वितीय स्थान मिळवले. शाळेतील ३१ विद्यार्थ्यांनी ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवले.
कांजूर येथील सरस्वती विद्यालयानेही यंदा शंभर टक्के निकालाची परंपरा कायम राखली. विद्यार्थिनी संस्कृती सचिन वीर हिने ९६ टक्के गुणांसह प्रथम क्रमांक मिळवला. सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
