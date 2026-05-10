नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी मनपाचे बसविले लोखंडी पाईप

नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी मनपाचा पुढाकार
विविध ठिकाणी बसविले लोखंडी पाइप
तुर्भे, ता. १० (बातमीदार) : नेरूळ (पश्चिम) परिसरातील विविध ठिकाणी असलेल्या फुटपाथवर दुचाकी आणि चार चाकी वाहनचालक सर्रास आपली वाहने चालवत असल्याने पादचाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन चालावे लागत होते. पादचारी आणि जॉगिंग करणाऱ्या नागरिकांचा अपघात होण्याचा धोका अधिक असल्याने सदर ठिकाणी लोखंडी पाइप (बोलार्ड) बसवावेत. जेणेकरून वाहने फुटपाथवरून चालणार नाहीत, अशी मागणी शिव वाहतूक सेनेचे जिल्हा अध्यक्ष दिलीप आमले यांनी नवी मुंबई पालिका प्रशासनाकडे केली होती. त्यांच्या मागणीची दखल मनपा प्रशासनाने घेत विविध ठिकाणी लोखंडी पाइप बसवले असल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
नेरूळ (पश्चिम) मधील विक्रम हॉटेल परिसर, सी.यू.व्ही. सोसायटी, शिव पाम बीच टॅक्सी स्टँड, त्रिमूर्ती वाचनालय, ज्येष्ठ नागरिक बैठक व्यवस्था आदी परिसरातील फुटपाथवरून सर्रास दुचाकी आणि चार चाकी वाहनचालक आपली वाहने चालवत असतात. विशेष म्हणजे सकाळी आणि संध्याकाळी ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला, लहान मुले फुटपाथवरून चालत असल्याने मोठ्या प्रमाणात येथे वर्दळ असते. मात्र, यांचेही भान या वाहनचालकांना नसते. फुटपाथ हा पादचारी नागरिकांसाठी निर्माण केलेला असून, त्याच्यावर ये-जा करणे त्यांचा अधिकार आहे, असे असताना फुटपाथवरून चालणाऱ्या नागरिकांना वाहनाचा वेग चुकवत चालावे लागत आहे. सदर बाब दिलिप आमले यांच्या लक्षात आल्यावर नवी मुंबई मनपा प्रशासनाकडे लेखी निवेदन देऊन सदर ठिकाणी नागरिकांना सुरक्षितपणे आणि वाहनांची भीती न बाळगता चालता यावे म्हणून तत्काळ उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
या निवेदनाची तत्काळ दखल घेत नवी मुंबई महापालिकेच्या वॉर्ड अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी संबंधित ठिकाणी लोखंडी पाइप (बोलार्ड) बसवून फुटपाथ सुरक्षित केला. या उपाययोजनेमुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिला, गरोदर स्त्रिया तसेच शाळकरी मुलांना सुरक्षितपणे फुटपाथवरून चालता येणार आहे. लोखंडी पाइप बसवल्याने अपघाताचा धोका कमी झाला असून, नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
