सामाजिक उपक्रमाचे वनमंत्र्यांकडून कौतुक
वाशी (बातमीदार) : नसरापूर येथील दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर वाढदिवस साधेपणाने साजरा करत सामाजिक कार्य करण्याचा निर्धार करणारे घणसोली येथील नगरसेवक गणेश सकपाळ यांचे राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विशेष कौतुक केले. शहरातील रक्ताचा तुटवडा लक्षात घेऊन आयोजित करण्यात आलेले रक्तदान शिबिर तसेच गोरगरीब नागरिकांसाठी मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर हे अत्यंत स्तुत्य उपक्रम असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. घणसोली गावातील जिजामाता नगर येथे पालिकेचे आरोग्य समिती उपसभापती व नगरसेवक गणेश सकपाळ यांच्या वाढदिवसानिमित्त गणेश नाईक ब्लड डोनर चेन व गणेश सकपाळ सामाजिक संस्थेच्या वतीने रक्तदान व मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिराचे उद्घाटन वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी नगरसेवक लक्ष्मीकांत पाटील, नगरसेविका ललिता मढवी, अंजना म्हात्रे, माजी नगरसेवक घनश्याम मढवी, माजी परिवहन समिती सभापती मोहन म्हात्रे, दिलीप म्हात्रे, सदानंद पाटील, ए. के. पाटील, प्रमोद पाटील, सुनील रानकर, राम पाटील, गणेश सकपाळ सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र राजीवडे, भाऊसाहेब सावंत यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
