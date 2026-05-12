भिवंडीत १७ महिन्यांपासून अखंड योगाभ्यास

भिवंडी, ता. १२ (बातमीदार) : अशोकनगर परिसरातील श्री सिद्धेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात १७ महिन्यांपासून दररोज सकाळी प्रार्थनेसह मोफत योगासन सत्र घेतले जात आहे. एकही दिवस खंड न पडता हा उपक्रम सुरू आहे. यंत्रमाग व्यावसायिक आणि भजन गायक पंडित श्यामनाथ शर्मा यांच्या पुढाकारातून हा आरोग्यदायी उपक्रम राबविला जात आहे.
अशोकनगरसह मानसरोवर, कल्याण रोड आणि टेमघर परिसरातील अनेक नागरिक मोठ्या संख्येने या योगासन सत्रात सहभागी होत आहेत. विशेष म्हणजे तरुणांसह ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांचाही यात उत्स्फूर्त सहभाग दिसून येतो. योगगुरू पंडित श्यामनाथ शर्मा यांनी सांगितले, ‘पहिले सुख निरोगी काया’ या उक्तीचा विचार करून १ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये श्री सिद्धेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात या दैनंदिन योगासन सत्राची सुरुवात केली. तेव्हापासून हा उपक्रम अखंड सुरू असून एकही दिवस विश्रांती घेतलेली नाही. मानवी हृदय २४ तास अविरतपणे कार्यरत असते. त्यामुळे शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला व्यायाम दैनंदिन जीवनाचा भाग असणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
आजारांवर नियंत्रण
दररोज नियमित योगासने करणाऱ्या सहभागी नागरिकांना आरोग्याच्या दृष्टीने लक्षणीय लाभ होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, थायरॉईड विकार आणि लठ्ठपणा यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण मिळविण्यास अनेकांना मदत झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भजनांच्या तालावर योगासने
या सत्रात विविध योगासने भजनांच्या सुमधुर तालावर केली जातात. योगासन सत्रानंतर सहभागी प्रभू श्रीराम नामाचा जप करत टाळ्यांच्या गजरात १०८ फेऱ्या पूर्ण करतात. त्यानंतर १२ वेळा सूर्यनमस्कार घालून सत्राची सांगता होते. हे योगासन सत्र दररोज सकाळी ६.४५ ते ८ वाजेपर्यंत आयोजित केले जाते. अधिकाधिक नागरिकांनी या आरोग्यदायी उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पंडित श्यामनाथ शर्मा यांनी केले आहे.
