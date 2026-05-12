नेरूळ मधील पदपथांवर पालिकेने लावले लोखंडी पाईप

नेरूळमधील पदपथांवर पालिकेकडून लोखंडी पाइप
नेरूळ, ता. १२ (बातमीदार) ः नेरूळ परिसरातील पदपथांवरून सर्रासपणे चालणाऱ्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांमुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने पदपथावर लोखंडी पाइप लावण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली होती. याची दखल घेत पालिकेने विविध ठिकाणच्या पदपथांवर लोखंडी पाइप बसवले आहेत.
नेरूळ पश्चिम परिसरातील विक्रम हॉटेल परिसर, सीयूव्ही सोसायटी, शिव पाम बीच टॅक्सी स्टॅन्ड, त्रिमूर्ती वाचनालय, ज्येष्ठ नागरिक बैठक व्यवस्था आदी परिसरातील पदपथावरून वाहनचालक सर्रासपणे दुचाकी आणि चारचाकी चालवत असतात. यामुळे पादचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. याची तक्रार नागरिकांनी शिव वाहतूक सेना नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष दिलीप आमले यांच्याकडे केली. आमले यांनी पालिकेला निवेदन देत तत्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. याची दखल घेत विभाग अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी या ठिकाणी लोखंडी पाइप बसवून पदपथ सुरक्षित केले आहेत. यामुळे आता नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
