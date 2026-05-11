‘दुरंतो एक्स्प्रेस’ला बोरिवलीत थांबा देण्याची मागणी

मालाड, ता. ११ (बातमीदार) : पॅसेंजर्स अँड ट्रॅफिक रिलीफ असोसिएशन, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन फॉर रोड सेफ्टी अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ ॲक्सीडेंट मुंबई, अमन कमिटी, द हलायी मेमन खंडवानी जमात, मुंबई, सबरबन हलायी मेमन जमात, नॅशनल ह्यूमन राइट्स असोसिएशन यांच्या वतीने दुरंतो एक्स्प्रेस (२२२०९) या गाडीला बोरिवली रेल्वे स्थानकावर दोन्ही दिशांना दोन मिनिटांचा थांबा देण्याची मागणी रेल्वे मंत्र्यांना मेलद्वारे करण्यात आली आहे.
विविध सामाजिक तसेच रेल्वे प्रवासी संघटनांच्या वतीने रेल्वे प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले असून, मुंबई सेंट्रल ते हजरत निझामुद्दीन (दिल्ली)दरम्यान धावणारी दुरंतो एक्स्प्रेस सध्या मुंबई सेंट्रलवरून सुटल्यानंतर थेट वडोदरा जंक्शन येथेच थांबत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे बोरिवली, कांदिवली, मालाड ते विरार परिसरातील हजारो प्रवाशांना या वेगवान गाडीचा लाभ घेता येत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे, की बोरिवली हे पश्चिम उपनगरातील महत्त्वाचे रेल्वे केंद्र असून, अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे प्रमुख थांबे येथे आहेत. दुरंतो एक्स्प्रेसला येथे अवघा दोन मिनिटांचा थांबा दिल्यास प्रवासाच्या वेळेत फारसा फरक पडणार नाही. उलट उत्तर मुंबईतील प्रवाशांना मुंबई सेंट्रल किंवा वांद्रे टर्मिनसपर्यंत लोकलने जाण्याचा अतिरिक्त त्रास वाचणार आहे. या मागणीची प्रत पश्चिम रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, मुंबई सेंट्रल यांनाही देण्यात आली असून, रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या सोयीचा विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे, अशी माहिती मन्सूर दर्वेश यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.