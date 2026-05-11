महालक्ष्मी कातकरीपाड्यावर तातडीने पाण्याचा प्रश्न सोडविला

पाण्यासाठीची पायपीट थांबली
महालक्ष्मी ग्रामपंचायतीकडून कूपनलिकेची व्यवस्था
कासा, ता. ११ (बातमीदार) ः महालक्ष्मी ग्रामपंचायत हद्दीतील कातकरी पाड्यावर निर्माण झालेला भीषण पाणीटंचाईचा प्रश्न प्रशासनाने तातडीने सोडविण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. नागरिकांच्या वारंवार तक्रारीनंतर ग्रामपंचायत प्रशासनाने पाड्यावर नवीन कूपनलिका खोदण्याचे काम हाती घेतले आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून कातकरीपाड्यावर पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली होती. महिलांना, लहान मुलांना तसेच वृद्धांना रात्रीच्या अंधारात पाणी आणावे लागत होते. या गंभीर परिस्थितीमुळे ग्रामस्थांमध्ये मोठी नाराजी होती. अनेक वेळा तक्रारी करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली होती; मात्र पाणीटंचाईची परिस्थिती अधिक गंभीर होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या. कातकरी पाड्यावर नवीन कूपनलिका खोदण्याचे काम सुरू केले आहे. तसेच ग्रामपंचायतीने बंद पडलेली जलवाहिनी दुरुस्त करून पाण्याचा पुरवठा सुरू केला आहे.
जलजीवन मिशनअंतर्गत अनेक ठिकाणची कामे अद्याप अपूर्ण अवस्थेत असून ग्रामपंचायतीकडे त्यांचा ताबा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे काही भागांमध्ये पाणीटंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
- चंदू डोंगरकर, ग्रामविकास अधिकारी, महालक्ष्मी
घटनास्थळी जाऊन पाणीप्रश्नाची पाहणी केली. त्यानंतर तातडीने एक कूपनलिका तसेच ग्रामपंचायत माध्यमातून विहिरीतून तात्पुरत्या स्वरूपात नळयोजना सुरू करण्यात आली आहे.
- पल्लवी सस्ते, गटविकास अधिकारी, डहाणू पंचायत समिती
पाण्याच्या प्रश्नाला न्याय मिळाल्याने ग्रामस्थांमध्ये समाधान आहे; मात्र ही तात्पुरती नव्हे तर कायमस्वरूपी उपाययोजना व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
- विजय भोये, ग्रामस्थ, महालक्ष्मी कातकरीपाडा