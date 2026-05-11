घाणीत तयार होणाऱ्या पुरींचा बोईसरमध्ये पुरवठा?

पाणीपुरी खवय्यांनो, सावधान!
बोईसरमध्ये अन्ननिर्मितीचे नियम पायदळी
बोईसर, ता. ११ (वार्ताहर) : संजयनगर परिसरात पाणीपुरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पुऱ्या अस्वच्छ वातावरणात तयार केल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, बोईसरमधील अनेक गाड्या, फास्टफूड स्टॉल तसेच दुकानांमध्ये विकल्या गेल्याने हा प्रकार खवय्यांसाठी चिंतेची बाब बनली आहे.
लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचा आवडता खाद्यपदार्थ असलेली पाणीपुरी नागरिक मोठ्या चवीने खातात; मात्र त्या पुऱ्या नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत तयार होतात, याची माहिती समोर आल्यानंतर संताप व्यक्त केला जात आहे. अस्वच्छ जागा, घाणेरड्या वातावरणाबरोबर कोणतीही आरोग्यविषयक काळजी शिवाय पुऱ्या तयार केल्या जात असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कठोर कारवाईची मागणी
अन्न सुरक्षा विभाग तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. तसेच संबंधित ठिकाणी तातडीने छापा टाकून चौकशीची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
