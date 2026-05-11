इमारतीच्या मीटर रूमला आग

ठाणे : येथील चरई परिसरातील दगडी शाळेजवळ असलेल्या आनंद व्हिला या तळ अधिक सात मजली इमारतीच्या तळमजल्यावरील मीटर रूममध्ये सोमवारी पहाटे आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी अथवा दुखापत झाली नाही. मात्र यामध्ये ४० मीटर बॉक्स जळून गेल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली. आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला सोमवारी पहाटे ४.०८ वाजण्याच्या सुमारास या घटनेची माहिती नगरसेवक सुधीर कोकाटे यांनी दिली. त्यानंतर अग्निशमन दलाचे जवान आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेचे कर्मचारी आणि नौपाडा पोलिसांनी धाव घेतली. तातडीने अग्निशमन दलाने प्रयत्न करत पहाटे ४.४० च्या सुमारास आगीवर नियंत्रण मिळविले. या आगीत अंदाजे ३५ ते ४० मीटर बॉक्स जळून नुकसान झाले.
