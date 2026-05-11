राहुल पवार यांचा भाजप प्रवेश

उल्हासनगर, ता. ११ (बातमीदार) : शिवसेना ठाकरे पक्षाचे शाखाप्रमुख राहुल पवार यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांची कॅम्प क्रमांक ५ भाजप युवामोर्चाच्या मंडळ अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पवार हे कॅम्प क्रमांक ५ येथील दसरा मैदान परिसरातील शिवसेना शाखाप्रमुख म्हणून कार्यरत होते. भारतीय जनता पक्षाच्या युवामोर्चात प्रवेश केल्यानंतर त्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. ब्लॉक अध्यक्ष सिंधू शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया आणि युवामोर्चा अध्यक्ष गुरुदीपसिंह लबाना (बॉक्सर) यांच्या हस्ते पवार यांची मंडळ अध्यक्षपदी नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. या वेळी मुख्य कार्यकारिणीतील नीलकंठ शर्मा, राजेश गनेजा आणि किशोर ताराचंदानी यांनाही महासचिव पदाची नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. कार्यक्रमाला भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.