महापालिकेतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा सत्कार
वसई, ता. ११ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेतील पाच कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनिमित्त नवघर-माणिकपूर विभागीय कार्यालयात सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी माजी महापौर नारायण मानकर यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचे कौतुक करत सेवानिवृत्तीनंतर आरोग्य जपण्याचा सल्ला दिला.
ग्रामपंचायत, नगर परिषद आणि महापालिकेतील कर्मचारी शहराच्या स्वच्छता व आरोग्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेत असतात. नागरिकांच्या हितासाठी त्यांनी दिलेले योगदान कौतुकास्पद आहे, असे मानकर यांनी सांगितले. या कार्यक्रमास सहाय्यक आयुक्त सुरेश पाटील, माजी सभापती संदेश जाधव, भरत गुप्ता, माजी उपमहापौर प्रकाश रॉड्रिग्ज, नगरसेवक कल्पेश मानकर, नगरसेविका प्रमिला पाटील तसेच अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. महापालिकेचे लेखाधिकारी संजय आप्पा पाटील, अधीक्षक संजय नरेंद्र पाटील, वरिष्ठ लिपिक जगदीश महिडा, वाहनचालक हरेश पाटील आणि सफाई कामगार चतुर हरिजन हे कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाले. त्यांचा या वेळी सत्कार करण्यात आला.
माजी सभापती संदेश जाधव यांनी कर्मचाऱ्यांचे शहर विकासातील योगदान अधोरेखित केले, तर भरत गुप्ता यांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिक कार्यपद्धतीचे कौतुक केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन निवृत्त कर्मचारी नरेंद्र मानकर यांनी केले.
