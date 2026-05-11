सीबीडीत ध्वनी प्रदूषणाविरोधात नागरिक आक्रमक

तुर्भे, ता. ११ (बातमीदार) : सीबीडी बेलापूर परिसरातील वाढते ध्वनिप्रदूषण आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न आता ऐरणीवर आला असून, याविरोधात नागरिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ‘सजग नागरिक मंच’ आणि ‘सारथी’ या सामाजिक संस्थांनी नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील यांची भेट घेत सविस्तर निवेदन सादर केले. सायन-पनवेल महामार्गालगत ध्वनी प्रतिबंधक भिंती उभारणे तसेच कोकण भवन परिसरात भुयारी पादचारी मार्ग उभारण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, याच विषयावर जुलै २०२५ मध्ये महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन देण्यात आले होते; मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही अथवा प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर नागरिकांनी थेट महापौरांकडे धाव घेतली आहे.
निवासी भागाच्या दिशेने उड्डाणपुलालगत सुमारे सहा मीटर उंचीच्या ध्वनीशोषक धातूंच्या ‘नॉईज बॅरिअर’ उभारण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या ध्वनी प्रतिबंधक भिंती अनेक महानगरांमध्ये यशस्वी ठरल्या असून, नवी मुंबईतही त्याची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
महामार्गावरील आवाजामुळे नागरिक त्रस्त
सायन-पनवेल महामार्गावर दिवसरात्र सुरू असलेली अवजड वाहनांची वाहतूक आता बेलापूरमधील निवासी भागांसाठी मोठा त्रास ठरत आहे. महामार्गालगतच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना सततच्या कर्णकर्कश आवाजाचा सामना करावा लागत असून, ध्वनिप्रदूषणाची पातळी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांपेक्षाही अधिक असल्याचा दावा संस्थांनी केला आहे.
कोकण भवन परिसरात पादचाऱ्यांचा जीव धोक्यात
कोकण भवन परिसरातील महामार्ग आणि सीबीडी फायर ब्रिगेड परिसराला जोडणारा रस्ता नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत असल्याचेही संस्थांनी निदर्शनास आणून दिले. या ठिकाणी वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळे पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडताना मोठी कसरत करावी लागते. विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि दिव्यांग नागरिकांसाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले.
जनतेच्या करातून जमा होणारा पैसा हा नागरिकांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे. ध्वनी प्रतिबंधक भिंती, सुरक्षित पादचारी मार्ग आणि मूलभूत सुविधा हीच खरी स्मार्ट सिटीची ओळख आहे, असे संस्थांनी स्पष्ट केले.
करदात्या नागरिकांचा पैसा अनावश्यक कामांवर खर्च न करता प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी डोळसपणे निर्णय घ्यावेत. गटर- मीटर- वॉटर या संकुचित कार्यपद्धतीतून बाहेर पडत जनतेच्या सोयीसुविधांसाठी निधी वापरणे आवश्यक आहे.
- अरुण कागले, सदस्य, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई
