मुलीच्या लग्नात बापाचे निधन,मोखाड्यातील हृदयद्रावक घटना

लग्नकार्यातील दगदग भोवली
मोखाड्यात मुलीच्या लग्नापूर्वीच वडिलांचे निधन
मोखाडा, ता. ११ (बातमीदार)ः वडिलांचे प्रेम मुलीसाठी आयुष्यभर हवेच असते. कारण तिच्या लग्नात अक्षदा टाकणारा बाप हीच तिची मोठी ताकद असते. मात्र, मोखाड्यातील दत्तात्रय उबाळे (६०) यांचा तिसऱ्या मुलीच्या लग्नसोहळ्याच्या दिवशी दिवसभराच्या धावपळीमुळे मृत्यू झाल्याची हदयद्रावक घटना घडली आहे.
तहसील कार्यालयात नोकरीला असलेले दत्तात्रय उबाळे (६०) यांच्या तिसऱ्या मुलीचा हळदीचा कार्यक्रम शनिवारी ९ मे रोजी जोरात पार पाडला. १० मे रोजी दुपारी तिचे लग्न होते. मात्र, त्याआधीच ११ वाजता अस्वस्थ वाटू लागल्याने दत्तात्रय उबाळे यांना मोखाड्यात प्राथमिक उपचारानंतर नाशिक येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. लग्नमंडपात ही बातमी पसरली होती. मात्र, सर्व पाहुणे जमले असल्याने लग्न थांबवणे उचित नसल्याने वडील उपचार घेत असल्याचे सांगत कार्य पार पाडण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, मुलीच्या लग्नाच्या तयारीसाठी उबाळे यांची महिनाभरापासून लगबग सुरू होती.
आनंदाच्या क्षणांवर विरजण
उशिरापर्यंत नवरी मुलीला याबाबतची कल्पना देण्यात आली नव्हती. लग्नकार्य थांबविण्यापेक्षा लवकरच उपचार करून घरी परत येतील, अशी समज सर्व नातेवाइकांनी दिल्याने दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास लग्नकार्य पार पाडले, पण दुपारी ३ वाजता वडिलांच्या निधनाच्या वृत्ताने आनंदाचे क्षण दुःखात बदलल्याने लग्नमंडपातील नातेवाईक तसेच पाहुण्यांना अश्रू अनावर झाले होते.
