पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक बांधकामांचे परीक्षण होणार

ठाणे, ता. ११ : पावसाळ्यात कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी पावसाळ्यापूर्वी जिल्ह्यातील सर्व धोकादायक पूल, साकव आणि जुन्या इमारतींचे परीक्षण करावे, तसेच धरणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून तांत्रिक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागासह जलसंपदा विभागाला दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित मॉन्सूनपूर्व तयारी आढावा बैठक समिती सभागृहात पार पडली. या वेळी त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना सूचना दिल्या.
आगामी पावसाळ्यात जिल्ह्यात कोणतीही दुर्घटना होऊ नये, यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी आतापासूनच सतर्क राहून समन्वयाने पूर्वतयारी करावी. जिल्ह्याचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा चोख असावा आणि आपत्कालीन स्थितीत तत्काळ मदतीसाठी ‘आपदा मित्रां’ची संख्या वाढवावी, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी पांचाळ यांनी दिले आहेत. या बैठकीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव, अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप माने, उपजिल्हाधिकारी सर्जेराव मस्के-पाटील, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी डॉ. अनिता जवंजाळ यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रमुख घाटांमध्ये कायमस्वरूपी व्यवस्था
राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने माॅन्सून काळात दरडी कोसळण्याच्या घटना लक्षात घेऊन प्रमुख घाटांमध्ये जेसीबी, पोकलेन आणि डम्परची कायमस्वरूपी व्यवस्था अशा सूचना करीत, आपत्कालीन परिस्थितीत यंत्रणांची गतिशीलता तपासण्यासाठी अग्निशमन दल, पोलिस आणि आरोग्य विभागाने प्रत्येक तालुक्यात रंगीत तालीम घ्यावी, असे निर्देश दिले.
साधनसामग्रीसाठी अनुदान देणार
पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या साथीच्या रोगांचा प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने औषधसाठा आणि वैद्यकीय पथके सज्ज ठेवावीत, आपत्ती निवारणासाठी आवश्यक साधनसामग्रीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल, असे स्पष्ट केले. तसेच दरडप्रवण गावे, पूरप्रवण क्षेत्रे, नदीतील गाळ काढणे, औद्योगिक क्षेत्रातील सुरक्षा आणि शोध-बचाव साहित्याची उपलब्धता यांचा सविस्तर आढावा घेतला.
