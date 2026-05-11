‘बीकेसी’तील ९ भूखंड विक्रीला

‘बीकेसी’तील नऊ भूखंड विक्रीला
‘एमएमआरडीए’चे ९,२८४ कोटींचा निधी उभारण्याचे नियोजन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या ‘एमएमआरडीए’ने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील तब्बल नऊ भूखंड विक्रीसाठी (८० वर्षांच्या भाडेकरारावर) काढले आहे. बीकेसीतील ‘जी’ ब्लाॅकमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी असलेले व्यावसायिक आणि निवासी वापरासाठी राखीव असलेल्या या भूखंडाच्या माध्यमातून तब्बल नऊ हजार २८४ कोटी रुपये कमाई करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे.
एमएमआरडीएकडून सध्या मेट्रो प्रकल्प, भुयारी मार्ग, रस्ते असे वेगवगेळे प्रकल्प राबवले जात असले तरी त्यांना निधीची चणचण जाणवते. त्या पार्श्वभूमीवर हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यासाठी बीकेसीतील भूखंड दीर्घ काळाच्या मुदतीवर भाडेतत्त्वावर देण्याचे नियोजन केले असून त्यासाठी इच्छुकांकडून २५ जूनपर्यंत निविदा मागवल्या आहेत. दरम्यान, वर्षभरापूर्वी निवास भूखंडाच्या विक्रीसाठी निविदा मागवल्या होत्या, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने आता काढलेल्या निविदेत दोन भूखंडांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या भूखंडाचा समावेश
प्लाॅट - क्षेत्रफळ (चौरस मीटरमध्ये) - राखीव किंमत (कोटींमध्ये)
सी ७३ - ६,५८७ - १,२७१
सी ७४ - ६,८३० - १,३१९
सी ७५ - ७,४१५ - १,४३२
सी ७६ - ६,४३७ - १,२४३
सी ७७ - ७,००० - १,३५२
आर १.५ - ५,४०९ - ७६१
आर १.६ - ४,९७४ - ७००
आर १.७ - ५,८७६ - ८२७
आर ५ - २,६६३ - ३७४
