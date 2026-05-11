मुंबईत विजेची पुन्हा विक्रमी मागणी
मुंबई, ता. ११ : मुंबईतील तापमानाचा पारा दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने मुंबईकरांकडून एसी, पंखे, कुलरच्या वापरात कमालीची वाढ झाल्याने आज पुन्हा एकदा मुंबईत विजेची विक्रमी ४,५१० मेगावाॅट एवढी नोंद झाली. शुक्रवारी ८ मे रोजी ४,३२९ मेगावाॅट एवढी विजेची मागणी नोंदली होती. तो टप्पा आज ओलांडला गेला.
मुंबई शहर आणि उपनगरात बेस्ट, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी आणि टाटा पाॅवरकडून सुमारे ४७ लाख वीज ग्राहकांना वीजपुरवठा केला जातो. आतापर्यंत एप्रिल-मे महिन्यात मुंबईत विजेची मागणी ३,५००-४,००० मेगावाॅट एवढी नोंदली जाते. २२ मे २०२४मध्ये सर्वाधिक ४,३०६ मेगावाॅट एवढी सर्वाधिक मागणी नोंदली होती. हे विक्रम नुकतेच ८ मे रोजी मोडित निघाले होते. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा विजेची विक्रमी मागणी नोंदली असून दुपारी २.५५ वाजता १५ मिनिटांसाठी ४,५१० मेगावाॅट एवढी मागणी नोंदली आहे. पुढील पंधरा-वीस दिवसांत हाच ट्रेंड कायम राहील, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.
...
एसीसाठी अधिक वापर
विजेच्या एकूण मागणीचा विचार करता अर्ध्याहून अधिक वीज एसीसाठी वापरली जात आहे. मुंबईतील आजची विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुंबई आणि परिसरात वीजनिर्मिती करणाऱ्या टाटा पाॅवर आणि अदाणींच्या डहाणू वीज केंद्रातून सुमारे १,१०० मेगावाॅट वीज घेतली असून उर्वरित सुमारे ३,४०० मेगावाॅट वीज राज्यातील विविध वीज केंद्रांतून घेतली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.