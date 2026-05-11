मध्यवर्ती रुग्णालयात कैद्याचा गोंधळ
डॉक्टरांनी दाखल करण्यास नकार देताच आरोपीचा धिंगाणा
उल्हासनगर, ता. ११ (वार्ताहर) : कल्याणच्या आधारवाडी कारागृहातून उल्हासनगरच्या शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचारासाठी एका आरोपीला आणण्यात आले होते. या आरोपीने रुग्णालयातच राडा घालत पोलिसांच्या केबिनची काच फोडल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. आरोपीच्या आक्रमक वर्तनामुळे रुग्ण, नातेवाईक आणि रुग्णालय कर्मचारी काही काळ धास्तावले होते.
कल्याण येथील आधारवाडी कारागृहातील आरोपी अजबिल अन्सारी याला पोटदुखीच्या तक्रारीमुळे उपचारासाठी उल्हासनगरच्या शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात आणण्यात आले होते. डॉक्टरांनी त्याची तपासणी करून प्राथमिक उपचार केल्यानंतर त्याला पुन्हा कारागृहात पाठविण्याचे निर्देश दिले. मात्र, आरोपीने रुग्णालयातच दाखल करून घेण्याचा हट्ट धरला. डॉक्टरांनी त्यास नकार दिल्यानंतर तो संतापला आणि रुग्णालयातील पोलिस कर्मचारी बसत असलेल्या केबिनच्या काचेवर डोके आपटून काच फोडली.
आरोपी जोरजोरात ओरडत स्वतःला रुग्णालयात दाखल करण्याची मागणी करत होता. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे उपचारासाठी आलेले रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. घटनेची माहिती मिळताच रुग्णालय प्रशासन आणि पोलिस कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आरोपीला शांत करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. सुदैवाने या घटनेत अन्य कोणालाही दुखापत झाली नाही. दरम्यान, याप्रकरणी संबंधित विभागाकडून पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
