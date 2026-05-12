पटसंख्या वाढीसाठी नवा आराखडा

उल्हासनगर, ता. १२ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिकेच्या शाळांमधील घटती पटसंख्या रोखण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली असून, आगामी शैक्षणिक वर्षात पहिलीच्या प्रवेशात वाढ करण्यासाठी आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी सर्व मुख्याध्यापकांना विशेष कृती आराखडा राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘गुढीपाडवा, पट वाढवा’ अभियानापासून ते ‘शाळा आपल्या दारी’ उपक्रमापर्यंत विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून पालकांपर्यंत थेट पोहोचण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या शाळांमध्ये काही वर्षांत पहिलीच्या पटसंख्येत घट झाल्याची बाब समोर आल्यानंतर राज्यस्तरीय समितीच्या अहवालानुसार प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे ही महापालिकेची जबाबदारी असल्याने प्रवेश वाढीसाठी दोन टप्प्यांत विशेष मोहीम राबविण्यात यावे, असे निर्देश दिले आहेत. जून महिन्यापर्यंत प्रवेशोत्सव, गृहभेटी, माता-पालक मेळावे, अंगणवाडी समन्वय; तसेच समाजमाध्यमांद्वारे शाळांची प्रसिद्धी यावर भर दिला जाणार आहे. ‘शाळा आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत शिक्षकांनी थेट पालकांच्या घरी जाऊन संवाद साधावा, मुलांच्या शिक्षणाचे महत्त्व पटवून द्यावे आणि दाखलपात्र विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय यशस्वी माजी विद्यार्थ्यांचे व्हिडिओ, प्रवेशासाठी आकर्षक बॅनर आणि समाज माध्यमांच्या माध्यमातून महापालिका शाळांची सकारात्मक प्रतिमा उभी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
‘शाळा मित्र’ उपक्रम राबवणार
शाळा सुरू झाल्यानंतर वर्षभर गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, इंग्रजी व सेमी-इंग्रजी वर्ग, व्हॉट्सॲपद्वारे पालकांशी संवाद, शिष्यवृत्ती व स्पर्धा परीक्षांमधील यशस्वी विद्यार्थ्यांचा सत्कार; तसेच ‘शाळा मित्र’ उपक्रम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार एफएलएन कार्यपुस्तिका आणि नवीन अभ्यासक्रम प्रभावीपणे राबवून महापालिका शाळांबद्दल पालकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यावर प्रशासनाचा भर असणार आहे.
