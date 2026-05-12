पनवेलमध्ये वाइन शॉप फोडले
पावणे तीन लाखांची विदेशी दारू आणि रोकड लंपास
पनवेल, ता. १२ (वार्ताहर) ः पनवेल शहरातील ठाणा नाका परिसरातील एका नामांकित वाइन शॉप फोडल्याची घटना समोर आली आहे. चोरट्यांनी दुकानाचे शटर तोडून तब्बल दोन लाख ७६ हजार किमतीची महागडी विदेशी दारू आणि रोकड लंपास केली आहे. याप्रकरणी पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
पनवेल येथील ठाणा नाका परिसरातील सिटी वाइन शॉप हे दुकानांचे शटर चोरटयांनी रविवारी (ता. १०) पहाटेच्या सुमारास उचकटून आत प्रवेश केला आणि दुकानातील महागड्या ब्रँड्सच्या बाटल्यांवर डल्ला मारला. रविवार सकाळी दुकान उघडले असता ही बाब समोर आली.
चोरीला गेलेल्या मालामध्ये प्रामुख्याने ग्लेनफिडिच १८ आणि १२ इयर्स: ६ हून अधिक बाटल्या, ब्लॅक लेबल, रेड लेबल आणि ब्लू लेबल, रॅम्पूर, इंद्री, ब्लॅक अँड व्हाईट, डबल ब्लॅक यांसारख्या महागड्या ब्रँड्सचा समावेश आहे. यासोबतच गल्ल्यातील सुमारे ३० हजारांची रक्कम आदींचा समावेश आहे. तसेच, चोरट्यांनी दुकानातील सीसीटीव्ही फुटेजचा डीव्हीआर संच देखील चोरून आहे. या प्रकरणी वाइन शॉपचे मालक रमेश उतेकर (४८) यांनी पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
