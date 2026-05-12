३२४ प्रकल्पग्रस्तांना रिलायन्स कंपनीने तातडीने नोकरी द्यावी
भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेची मागणी
अलिबाग, ता. १२ (वार्ताहर) : नागोठणे येथील रिलायन्स कंपनीमध्ये उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या आदेशानंतरही परिसरातील ३२४ प्राधान्य प्रमाणपत्रधारक प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही नोकरी देण्यात आलेली नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने तसे आदेश देऊन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून द्यावा, अन्यथा मोठे आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेच्या वतीने देण्यात आला आहे. याबाबतचे निवेदनही सोमवारी (ता. ११) जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात रिलायन्स कंपनीचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्या बैठकीत प्रकल्पबाधित ३२४ प्रमाणपत्र धारकांना रिलायन्स कंपनीमध्ये तातडीने नोकरी देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी आदेश काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने तसे आदेशही दिले. मात्र, कंपनी व्यवस्थापनाने अद्यापही या आदेशाचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांवर बेरोजगार होऊन बसण्याची वेळ आली आहे. रिलायन्य कंपनीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी येथील हजारो एकर जमीन शेतकऱ्यांनी दिली आहे. मात्र, अद्यापही शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्यांकडे कंपनी प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. या ३२४ प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीने तातडीने नोकरी दिली नाही, तर मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
