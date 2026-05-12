महालक्ष्मी येथील पायलीच्या डोंगराला पुन्हा वणवा

पायलीच्या डोंगराला वणव्याची झळ
वन विभागाची रात्रभर धावपळ
कासा, ता. १२ (बातमीदार)ः विवळवेढे-महालक्ष्मी परिसरात पायलीच्या डोंगराला रविवारी संध्याकाळी भीषण वणवा लागला होता. कडक उन्हाळ्यामुळे आगीने रौद्र रूप धारण करत डोंगराचा मोठा भाग भस्मसात केला आहे.
डहाणू तालुक्यातील मेंढवन, विवळवेढे, धानिवरी भागांत मोठ्या प्रमाणात घनदाट जंगल आहे. या भागात दरवर्षी उन्हाळ्यात वारंवार वणवे लागण्याच्या घटना घडतात. रविवारी लागलेल्या आगीमुळे डोंगराचा अर्ध्याहून अधिक भाग जळून खाक झाला. घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे सुमारे १५ कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. उंच डोंगर, खाचखळगे, अंधारामुळे आग विझवताना कर्मचाऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र, रात्री दीड ते दोनच्या सुमारास आग आटोक्यात आणण्यात कर्मचाऱ्यांना यश आले.
औषधी वनस्पतींचे नुकसान
या भागात गडावरील महालक्ष्मी देवीचा मंदिर आहे. गेल्या महिनाभरात परिसरात तिसऱ्यांदा वणवा लागल्याची नोंद झाली आहे. प्रचंड उष्णतेमुळे जंगलातील गवत, झाडे पूर्णपणे कोरडी असल्याने छोट्याशा ठिणगीमुळेही मोठी आग भडकत आहे. त्यामुळे जंगलातील जैवविविधता तसेच औषधी वनस्पतींचे मोठे नुकसान झाले आहे.
जंगलात शिकारीसाठी किंवा शेतातील राब जाळताना अशा घटना घडत असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जाते. त्यामुळे जंगलांना मुद्दाम आग लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
- सूजय कोळी, वनक्षेत्रपाल, कासा वन विभाग
