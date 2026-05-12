प्रभादेवी, ता. १२ (वार्ताहर) : ‘अरीज खंबाटा बेनिव्होलंट ट्रस्ट’ व ‘रसना फाउंडेशन’चे संस्थापक विश्वस्त पिरुज अरीज खंबाटा यांनी, त्यांच्या अशोई : यशाची आणि अमरत्वाची झोरोस्ट्रियन कला. यासोबतच, पारशी समुदायामध्ये आणि त्याबाहेरही उद्योजकता व नेतृत्वगुणांना चालना देण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या एका ‘उद्योजकता निधीची घोषणा करत अशोई-द झोरोस्ट्रियन आर्ट ऑफ सक्सेस अँड इमॉर्टलिटी’ पुस्तकाचे प्रकाशन केले.
या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ शनिवारी (ता. ९) चर्चगेट मुंबईत पार पडला. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून संसदीय कार्य आणि अल्पसंख्याक व्यवहार विभागाचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उपस्थित होते. या वेळी राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवरा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश (निवृत्त) न्या. शाहरुख जे. काथावाला, उदवाडा येथील ‘इराणशाह आताश बेहराम’चे मुख्य धर्मगुरू वडा दस्तुरजी खुर्शेद दस्तूर आणि ‘मोदींचे अभियान’ या पुस्तकाचे लेखक व राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य बर्जिस देसाई यांचीही उपस्थिती होती.
‘अशोई : यशाची आणि अमरत्वाची झोरोस्ट्रियन कला’ हे पुस्तक झोराष्ट्रियन धर्माच्या तीन हजार वर्षांहून अधिक जुन्या ज्ञानातून घेतलेल्या ५१ कालातीत तत्त्वांवर आधारित आहे. हे पुस्तक नेतृत्व, चांगला स्वभाव, कुटुंब आणि व्यवसाय यशस्वीपणे घडवण्यासाठी एक प्रभावी मार्गदर्शक म्हणून काम करते. पारशी समाजाने व्यवसाय क्षेत्रात मिळवलेले यश, जगभरात स्वतःला यशस्वीपणे जुळवून घेण्याची क्षमता तसेच प्रामाणिकपणा आणि विश्वासार्हतेसाठी मिळालेली ओळख यामागील कारणे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न या पुस्तकात करण्यात आला आहे.
