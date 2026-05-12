वरवणे आश्रमशाळेचा निकाल ८६ टक्के
पेण, ता. १२ (वार्ताहर) : शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा वरवणे शाळेचा दहावीचा निकाल ८६.०४% लागला आहे. यामध्ये सानिका पारधी हिने ८०.२० टक्के मिळवून शाळेत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे तर अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक निशा पारधी ६९.६० व विराज लेंडे ६९.४० टक्के गुण मिळवून पटकाविला आहे.
प्रकल्प अधिकारी तेजस्विनी गलांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाळेत निरनिराळे शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येतात. त्याचा उपयोग शाळेचा निकाल वाढविण्यासाठी होत असल्याचे शाळेच्या मुख्याध्यापिका माधुरी मोरे यांनी सांगितले. सर्व शिक्षकवृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी, शाळेचे अधीक्षक, अधीक्षिका, शाळा व्यवस्थापन समितीने यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
