खदाणीत पोहायला गेलेल्या तरुणाचा बुडून मृत्यू

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १२ : कल्याण पूर्वेतील नेवाळीजवळील कुशिवली येथील खदाणीत सोमवारी (ता. ११) पोहण्यासाठी गेलेल्या २९ वर्षीय तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. अतुल बिंदू आहेर हा कल्याण पूर्वेतील गणेशवाडी परिसरातील मार्तंड निवास येथे राहत होता.
अतुल आहेर हा आपल्या तीन मित्रांसह सोमवारी दुपारच्या सुमारास कुशिवली गावाच्या हद्दीतील खदाणीत पोहण्यासाठी गेला होता. पोहत असताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो खोल पाण्यात गेला आणि बुडाला. मित्रांनी आरडाओरडा केल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली. घटनेची माहिती मिळताच हिललाइन पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिकांच्या मदतीने तातडीने शोधमोहीम राबवण्यात आली. काही वेळाने अतुलचा मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यात आला. त्याला तातडीने जवळील खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात पाठवण्यात आला. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला असून हिललाइन पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
