शहरी परिवर्तनाच्या रोडमॅपचे एमएमआरडीएकडून जागतिक स्तरावर मांडणी

एमएमआरडीच्या रोडमॅपची
जागतिक स्तरावर मांडणी
डॉ. संजय मुखर्जी यांच्याकडून सादरीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : मुंबई महानगर प्रदेशात वेगाने शहरी परिवर्तन होत आहे. त्याबाबत एमएमआरडीएचे आयुक्त डाॅ. संजय मुखर्जी यांनी स्वित्झर्लंडमधील बर्न येथील जागतिक आर्थिक मंचावर सादरीकरण केले. या वेळी मुखर्जी यांनी जागतिक शहरी विकास क्षेत्रातील वरिष्ठ धोरणकर्ते, संस्थात्मक भागीदार आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांसोबत विविध धोरणात्मक चर्चांमध्ये सहभाग घेतला.
स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा येथे मुख्यालय असलेले जागतिक आर्थिक मंच हे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीसाठी काम करणारी जगातील अग्रगण्य आंतरराष्ट्रीय संस्था मानली जाते. आर्थिक विकास, शाश्वतता, पायाभूत सुविधा, प्रशासन, तंत्रज्ञान आणि शहरी परिवर्तन या विषयांसंदर्भात धोरणात्मक दिशा निश्चित करण्यासाठी ही संस्था सरकारे, उद्योग, वित्तीय संस्था, धोरणकर्ते, शैक्षणिक संस्था आणि नागरी समाज यांना एकत्र आणून नवोन्मेषी, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि गुंतवणूकक्षम शहरी विकास मॉडेल पुढे नेण्याचे कार्य करते. मुंबईसारख्या वेगाने विस्तारत असलेल्या महानगर प्रदेशांसाठी हे कार्य विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. राहण्यायोग्य शहर या संकल्पनेवर आधारित झालेल्या चर्चेत डॉ. मुखर्जी यांनी पायाभूत सुविधा-आधारित महानगरी परिवर्तनातील एमएमआरडीएचा अनुभव मांडला. प्रकल्पांची संकल्पना, वित्तीय नियोजन व अंमलबजावणीपर्यंत एकात्मिक वाहतूक, शाश्वतता, आर्थिक उत्पादकता आणि नागरिक-केंद्रित शहरी नियोजनावर भर दिला. यानिमित्त डॉ. मुखर्जी यांनी जागतिक आर्थिक मंचाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलाॅईस झ्वींगी यांच्यासोबत स्वतंत्र धोरणात्मक चर्चा केली. तसेच मुंबई भेटीचेही निमंत्रण दिले.
