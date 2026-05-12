जितेंद्र आव्हाडांचा घोड्यावरून मोर्चा
पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर ठाण्यात बैलगाडी आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंधन बचतीच्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) तर्फे ठाण्यात मंगळवारी (ता. १२) अनोखे आंदोलन करण्यात आले. बैलगाड्या, टांगे आणि घोड्यावरून मोर्चा काढत केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा निषेध करण्यात आला. या आंदोलनाचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी घोड्यावरून मोर्चाचे नेतृत्व केले.
गणेशवाडी ते ठाणे महापालिका मुख्यालय असा हा मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात महिला पदाधिकारी आणि युवक कार्यकर्त्यांनीही मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. ‘मोदी फिरतात परदेशी, जनता राहणार उपाशी’, ‘महाग हुआ तेल’, ‘जनतेचे गेले खपाटीला पोट’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. मोर्चानंतर महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. यामध्ये महापालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी खासगी वाहनांचा वापर कमी करून टीएमटीच्या इलेक्ट्रिक बससेवेचा वापर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, या आंदोलनामुळे ठाण्यात काही काळ वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. आधुनिक शहराच्या रस्त्यांवर बैलगाड्या, टांगे आणि घोड्यावरून निघालेला मोर्चा नागरिकांचे विशेष लक्ष वेधून घेत होता.
वाढत्या किमतींमुळे नागरिकांवर आर्थिक ताण
‘एकीकडे मंत्र्यांचे मोठे ताफे फिरत आहेत आणि दुसरीकडे सामान्य नागरिकांना पेट्रोल वाचवण्याचे धडे दिले जात आहेत. जर इंधन इतके महाग होणार असेल, तर सरकारने घोडे, बैल आणि म्हशी स्वस्तात विकायला सुरुवात करावी,’ असा टोला या वेळी आव्हाड यांनी केंद्र सरकारला लगावला. देशातील वाढती महागाई आणि पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ‘नोटाबंदीपासून टाळ्या-थाळ्यांपर्यंत आणि आता इंधन बचतीपर्यंत अनेक निर्णय रात्री अचानक जाहीर केले जातात,’ अशी टीकाही त्यांनी केली.
