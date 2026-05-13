गुलमोहराचे आकर्षण !

...अन् गुलमोहर फुलले
रखरखत्या उन्हात लाल फुलांचे आकर्षण
वाणगाव, ता. १३ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यासह डहाणू तालुक्यात सध्या गुलमोहरवर आलेला मनमोहक फुलोरा हा येणाऱ्या-जाणाऱ्या नागरिकांचे लक्ष वेधत आहे. रस्त्याच्या कडेला सावली देणारं हे झाड वैशाखातल्या रणरणत्या उन्हातही फुलणारे वृक्ष आहे. लाल, केशरी अशा रंगाच्या छटांनी रस्त्याच्या दुतर्फा बहललेले ही झाडे रखरखत्या उन्हातही मनाला आल्हाद निर्माण करतात.
तसं पाहता, फेब्रुवारी-मार्चदरम्यान गुलमोहराची पाने गळायला सुरुवात होते, तर एप्रिल-मेच्या सुमारास पुन्हा झाडांना नवीन पालवी फुटते. कोवळी पाने गुलमोहराच्या सौंदर्यात भर टाकतात. लाल-केशरी पाकळ्यांवर पांढऱ्या-पिवळ्या रंगाच्या आकर्षक रेषा उमटतात, अन् त्यामुळे या फुलाचे सौंदर्य अधिकच खुलते. जुलै-ऑगस्टपर्यंत या वृक्षाचे सौंदर्य खुललेले असते. ५०-६० फूट उंचीपर्यंत वाढणारा गुलमोहर तिसऱ्या-चौथ्या वर्षांपासून बहरात येऊ लागतो. सामान्यत: गुलमोहराचे सरासरी आयुर्मान ४०-५० वर्षांचे असते. डहाणू तालुक्यात सध्या ठिकठिकाणी गुलमोहर बहरलेला दिसून येत आहे.
गुलमोहराच्या जमिनीवर येणारी मुळे बगिच्यांत बांधलेले रस्ते किंवा दगडी पायवाटा उखडून टाकू शकतो. अनेक वसाहतींच्या सभोवती, बागांमधून रंग उधळत गुलमोहराच्या पिळदार खोडांचे वृक्ष सध्या अनेक ठिकाणी उभे आहेत. गुलमोहरचे झाड फक्त आपल्याला सावली देत नाही, तर ते आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्यांवर मात करण्यास मदत करते.
आरोग्यवर्धक गुलमोहर
गुलमोहर झाडाच्या खोडाची साल पावडर वापरून पोटाशी संबंधित अनेक समस्यांपासून आराम देऊ शकते, गुलमोहरची पाने बारीक करून पावडर पाण्यात मिसळून नियमितपणे वापरल्याने केस गळती कमी होते, महिलांचा मासिक पाळीचा त्रास बरा होतो, तर तोंडातील अल्सर दूर करण्यासाठी गुलमोहरचा वापर करून झाडाच्या सालीच्या पावडरमध्ये मध मिसळून सेवन केले जाते. सांधेदुखी दूर करण्यासही हे झाड महत्त्वाचे आहे. मधुमेह विरोधी गुणधर्मांमुळे रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यासाठी गुलमोहर प्रभावी आहे. गुलमोहरची झाडे हवेतील विषारी वायू शोषून घेत, ऑक्सिजन सोडतात, ज्यामुळे हवा शुद्ध हवा मिळते, असे याचे गुण आहेत.
