खरेदीसाठी नागरिक मात्र सकारात्मक

पंतप्रधानांच्या आवाहनाकडे नागरिकांची पाठ
अडचणीच्या काळात सोनेच आधार; खरेदीसाठी सकारात्मक
पनवेल, ता. १३ (बातमीदार) ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभर सोने खरेदी करणे टाळावे, असे आवाहन देशवासीयांना केले, पण या आवाहनाकडे नागरिकांनी पाठ फिरवली असून, सोने खरेदीकडे कल वाढला आहे. कारण अडीअडचणीला घरातील सोनेच आधार ठरत असल्याची भावना ग्राहकांनी व्यक्त केली.
युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर वर्षभर सोने खरेदी न करण्याच्या पंतप्रधानांचा निर्णय सर्वसामान्यांना रुचलेला नाही. सण-उत्सवांना खरेदी केलेले एक-दोन ग्रॅम सोन्याची पुंजी ही अडीअडचणीच्या काळात आधार ठरते. अर्ध्या रात्रीतही सोने मोडून पैसे उभे करता येतात. त्यामुळे सोन्यातील गुंतवणूक सुरक्षित व लाभदायक असल्याचे सांगत सामान्यांनी खरेदीबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविली आहे, तर सोन्याचे दागिने परिधान करणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण असल्याचे सांगत पनवेलच्या महिलावर्गाने सोने खरेदीला समर्थन दिले आहे. एकूणच पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनानंतरही बाजारात सोने खरेदीला वेग आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले, पण काळानुरूप सोन्याच्या दरात वाढच होत असून, हक्काचा परतावा देणारी वस्तू आहे. शुभकार्याची शोभा वाढविणारे सोने हे गरज पडल्यास आधार ठरत असते.
- तृप्ती सूर्यवंशी, गृहिणी
सण-उत्सवावेळी सोने खरेदी करण्याची पद्धत कुटुंबात पूर्वापारपासून सुरू आहे. वाढत्या महागाईच्या काळातही ही पद्धत आम्ही जपली आहे. मध्यंतरीच्या काळात कुटुंबावर ओढावलेल्या वाईट प्रसंगावेळी हेच सोने आमच्यासाठी आशेचा किरण ठरले. त्यामुळे जशी बचत होईल सोने खरेदी करणार.
- नीलेश दिसले, नोकरदार
भारतीय संस्कृतीत सोने आणि महिला हे समीकरण दृढ झाले आहे. कुटुंबांच्या अडअडचणीवेळी हेच सोन्याचे दागिने उपयोगी पडतात. त्यामुळे महत्त्वाच्या सण-उत्सवांवेळी आर्थिक बजेट सांभाळून सोने खरेदी सुरुच ठेवणार आहे.
- सीमा पाटील, गृहिणी
