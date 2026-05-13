थंड हवेच्या जव्हारात वैशाख वणवा पेटला

वैशाख वणव्याची जव्हारला झळ
तापमान ४२.६ अंशांवर
जव्हार, ता. १३ (बातमीदार) ः मिनी महाबळेश्वर म्हणून ओळख असलेल्या जव्हार तालुक्याचे तापमान बुधवारी ४२.६ अंश नोंदवण्यात आले आहे. त्यामुळे थंड हवेच्या जव्हार शहराला वैशाख वणव्याची झळ बसू लागली आहे. भारतीय हवामान विभागाने कोकण विभागासह महाराष्ट्रात उष्णतेची तीव्र लाट कायम राहण्याचा इशारा दिला आहे. हवामान खात्याच्या विशेष तापमान बुलेटिननुसार पालघर जिल्ह्यांसाठी धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच १५ मेपर्यंत यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून तापमान ४४ अंशांच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या तालुकाभरात कोरडे हवामान असून पावसाची कोणतीही चिन्हे नाहीत. त्यामुळे उन्हाचा तडाखा आणखी वाढण्याची शक्यता हवामानतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
एप्रिल, मेमध्ये सर्वाधिक नोंद
२६ एप्रिलला ४० अंश तापमान नोंदवले गेले. त्यानंतर चढ-उतार होत तापमान मंगळवारी (ता. १२) पुन्हा एकदा ४१.७ अंश झाले. तर बुधवारी सर्वोच्च तापमान ४२.४ अंश नोंदले गेले. तर किमान तापमान २६.२ अंशांवर गेले.
आबालवृद्धांसह मुलांचे हाल
उन्हाचा तडाखा वाढल्याने वैशाख वणवा काय असतो. दुपारी तापमान वाढल्यानंतरही आबालवृद्धांसह लहान बालकांना घेऊन गावपाड्यातून नागरिक जव्हार शहरात निरनिराळी कामे करण्यासाठी दाखल होत आहेत. हवेत एवढा प्रचंड उष्मा आहे. तर सायंकाळनंतर तापमान कमी झाले असले तरी उकाड्याने जीव नकोसा होत आहे.
