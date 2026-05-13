मुख्य रस्त्यावरील मॅनहोलची झाकणे निखळल्याने अपघाताची भीती
मालाड, ता. १३ (बातमीदार) ः मालवणीतील गावदेवी मार्ग ते राठोडीदरम्यान मुख्य रस्त्यावरील तब्बल दहा ते बारा मॅनहोलची झाकणे निखळल्याने परिसरात अपघाताची भीती निर्माण झाली आहे. या धोकादायक परिस्थितीमुळे वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांमध्येही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या मार्गाचा वापर मोठ्या प्रमाणात दुचाकीस्वार, रिक्षा, छोटे टेम्पो तसेच ट्रकचालकांकडून केला जातो. याशिवाय आसपासच्या परिसरातील रहिवासीही दैनंदिन ये-जा करण्यासाठी याच रस्त्याचा वापर करतात. त्यामुळे उघड्या मॅनहोलमध्ये पादचारी किंवा वाहनचालक पडून गंभीर दुर्घटना घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राठोडी, खारोडी तसेच मालवणी गेट क्रमांक आठ येथून मार्वे रोडकडे जाण्यासाठी हा महत्त्वाचा पर्यायी मार्ग मानला जातो. परिणामी, येथे दिवसभर वाहतुकीची मोठी वर्दळ असते. विशेषतः दुचाकी, ऑटो आणि पादचाऱ्यांची सतत ये-जा सुरू असते.
या समस्येबाबत अनेक वेळा पालिकेकडे तक्रारी करण्यात आल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांनी केला आहे; मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. लवकरात लवकर नव्या मॅनहोल झाकणांची बसवणूक करून संभाव्य अपघात टाळावेत, अशी मागणी स्थानिक रहिवासी, पादचारी आणि वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे.
