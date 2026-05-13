पनवेलमध्ये तीव्र पाणीटंचाई

पाणीटंचाईविरोधात रविवारी कामोठ्यात जनमोर्चा
पनवेल, ता. १३ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिका क्षेत्रातील पाणीटंचाई दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे. प्रशासन आणि सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नागरिकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून रविवारी (ता. १७) कामोठे येथे शांततामय जनमोर्चा काढण्यात येणार आहे. याबाबतची कायदेशीर पूर्वसूचना प्रशासनाला देण्यात आली आहे.
पनवेल पालिका क्षेत्रातील २९ गावे आणि मूळ शहरात सध्या तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. वाढती लोकसंख्या, नव्या वसाहती आणि औद्योगिक व नागरी विस्तार यामुळे विद्यमान पाणीपुरवठा अपुरा ठरत आहे. नवी मुंबई पालिकेकडे सुमारे १०० एमएलडी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असल्याची माहिती समोर येत असून त्यापैकी किमान ३० एमएलडी पाणी पनवेल क्षेत्रासाठी तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी वारंवार करण्यात आली आहे. यासंदर्भात महापौर, आयुक्त, विरोधी पक्षनेते आणि उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्र्यांकडे निवेदन देऊनही अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कासाठी व पाणीप्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी रविवारी सकाळी ११ वाजता कामोठे येथील पाणीपुरवठा केंद्रावर शांततामय जनमोर्चा व धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. हा मोर्चा पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने व संविधानिक चौकटीत पार पडणार असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
पनवेल महापालिका क्षेत्रास तातडीने ३० एमएलडी अतिरिक्त पाणी मंजूर करावे, २९ गावांसाठी स्वतंत्र व कायमस्वरूपी जलयोजना जाहीर करावी, पाणीपुरवठ्यातील अनियमितता तातडीने थांबवावी, मागणीप्रमाणे टँकर पाणीपुरवठा तत्काळ अग्रक्रमाने करण्यात यावा व पुढील कालावधीत टँकर अबलंबित्व कमी करून नियमित पाणीपुरवठा होण्यासाठी नियोजन करावे, सिडको, पनवेल महापालिका, नवी मुंबई महापालिका अन्य संबंधित यंत्रणा यांची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करावी. या प्रमुख मागण्यांकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
