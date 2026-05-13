शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

प्रभादेवी, ता. १३ (वार्ताहर) : महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने आता आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या निर्देशानुसार, मुंबईच्या एसएनडीटी महिला विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघाच्या वतीने गुरुवार (ता. १४)पासून आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षितता, सेवाशर्ती आणि जीवनमानाशी संबंधित अनेक प्रश्न अनेक वर्षांपासून शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष यशवंत गावडे व महासचिव प्रीतम कोकाटे यांनी सांगितले.
संयुक्त कृती समितीच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करणे, नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार देयक अदा करणे, रिक्त शिक्षकेतर पदे तत्काळ भरण्यास मंजुरी देणे, सातव्या वेतन आयोगानुसार रजा प्रवास सवलतीचा लाभ देणे, तसेच डीसीपीएस वर्गणी कपात पुन्हा पूर्ववत सुरू करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
राज्यभरातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन समितीने केले आहे.
