नीट पेपरफुटी प्रकरण :
शुभम खैरनारला
ट्रान्झिट कोठडी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : नीट-यूजी पेपरफुटीप्रकरणी नाशिकमध्ये अटक केलेल्या शुभम खैरनार (वय ३०)ला बुधवारी (ता. १३) मुंबईतील महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले. न्यायालयाने शुभमला केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) दोन दिवसांची ट्रान्झिट कोठडी सुनावली. त्यानंतर सीबीआयने खैरनारला दिल्लीला नेले.
नाशिक जिल्ह्यातील नांदगावचा रहिवासी असलेल्या खैरनारला सीबीआयने मंगळवारी (ता. १२) रात्री उशिरा ताब्यात घेऊन त्याला बुधवारी (ता. १३) सकाळी मुंबईत आणले आणि दंडाधिकारी न्यायालयासमोर हजर केले. त्या वेळी पुढील तपासासाठी खैरनारला दिल्लीला नेणे आवश्यक असल्याचे सांगून ट्रान्झिट कोठडी सुनावण्याची मागणी सीबीआयने न्यायालयाकडे केली. या प्रकरणात इतर राज्यांतील व्यक्तींचाही सहभाग असण्याची शक्यता सध्या नाकारता येत नाही आणि म्हणूनच खैरनारची पोलिस कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे सीबीआयने ट्रान्झिट कोठडी सुनावण्याची मागणी करताना न्यायालयाला सांगितले.
सीबीआयची बाजू ग्राह्य धरून खैरनारला दोन दिवसांची ट्रान्झिट कोठडी सुनावली. दरम्यान, राजस्थान पोलिसांच्या विनंतीवरून नाशिक पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनने मंगळवारी खैरनारला ताब्यात घेतले होते.
