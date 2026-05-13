महिला सरपंचास
लाच घेताना अटक
तारापूर, ता. १३ (बातमीदार) ः तारापूर ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंच संध्या संजय पागधरे यांना चार हजारांची लाच स्वीकारताना पालघर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने (एसीबी) अटक केली. तक्रारदार आणि त्यांच्या बहिणीला व्यवसायासाठी बँकेच्या कर्जमंजुरी प्रक्रियेसाठी ग्रामपंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते. त्यासाठी सरपंचांनी पाच हजारांची लाच मागितली. तडजोडीनुसार ग्रामपंचायत पावतीसाठी एक हजार, तर स्वतःसाठी चार हजार स्वीकारण्याचे ठरविण्यात आले. याबाबत तक्रारदाराने एसीबीकडे तक्रार केली. त्यानुसार बुधवारी (ता. १३) ग्रामपंचायत कार्यालयात सापळा रचण्यात आला. या वेळी चार हजारांची लाच स्वीकारताना सरपंच संध्या पागधरे यांना पकडण्यात आले. याप्रकरणी तारापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास एसीबीचे पोलिस उपअधीक्षक दादाराम करांडे करीत आहेत.
